Украина обратится к Беларуси об экстрадиции "вагнеровцев", задержанных в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Служба безопасности Украины выступает за экстрадицию в Украину боевиков ПВК “Вагнер”, задержанных в Минске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности Украины убеждена, что боевики частной военной компании "Вагнер", которых 29 июля 2020 года задержали в Республике Беларусь, должны быть экстрадированы в Украину. СБУ выступает с соответствующей инициативой и через Офис генпрокурора Украины, как это предусмотрено правовыми процедурами, обратится с ходатайством об экстрадиции указанных лиц", - говорится в сообщении.
Сообщается, что власти Беларуси обнародовали список из 33 задержанных граждан Российской Федерации. СБУ собрала достаточно доказательств о военных преступлениях ЧВК "Вагнер" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Также отмечается, что все эти лица должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины.
Напомним, белорусское агентство БЕЛТА 29 июля сообщило, что ночью под Минском задержали 32 наемников ЧВК "Вагнера". Еще один боец был задержан на юге страны. Агентство указывало, что у них было российское гражданство. Позже информацию подтвердили в КГБ Беларуси. Как отмечало БелТА, "боевики хотели дестабилизировать избирательную кампанию". Всего для этих целей в страну перебросили около 200 человек.
Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.