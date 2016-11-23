Чоловіків з кинжалом затримали на Дніпропетровщині

Інспектори помітили двох підозрілих чоловіків, які рухались по проїжджій частині. Побачивши екіпаж патрульних поліцейських, вони намагались швидко поїхати, зупиняючи маршрутне таксі, однак водії не зупинялись на ділянці дороги, де не передбачено зупинки.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили предмет, довжиною близько 40 см, схожий на кинжал. Як стало відомо, чоловіки раніше притягувались до відповідальності.

На місце викликали слідчо-оперативну групу місцевого відділку поліції.