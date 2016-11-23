Мужчин с кинжалом задержали на Днепропетровщине

Инспекторы заметили двух подозрительных мужчин, которые двигались по проезжей части. Увидев экипаж патрульных полицейских, они пытались быстро поехать, останавливая маршрутное такси, однако водители не останавливались на участке дороги, где не предусмотрены остановки.

Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили предмет, длиной около 40 см, похожий на кинжал. Как стало известно, мужчины ранее привлекались к ответственности.

На место вызвали следственно-оперативную группу местного отделения полиции.