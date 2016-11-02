Чоловіка засудили до 7 років за напад на продавця аптеки в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. За розбійний напад на продавця-консультанта аптеки, чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у перс-службі прокуратури Одеської області.
Установлено, що у квітні минулого року засуджений здійснив напад на продавця-консультанта аптеки по вул. Ак. Філатова в Одесі. Так, злочинець погрожував потерпілій макетом автомату “Калашникова” та наказав покласти виручку до пакунку. Забравши гроші, чоловік вибіг із приміщення.
Після цього, інший співробітник аптеки наздогнав нападника на вулиці та затримав його.
Чоловіка визнано винним за ч. 3 ст. 187 КК України та засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.