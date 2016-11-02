Мужчину приговорили к 7 годам за нападение на продавца аптеки в Одессе

Установлено, что в апреле прошлого года осужденный совершил нападение на продавца-консультанта аптеки по ул. Ак. Филатова в Одессе. Преступник угрожая потерпевшей макетом автомата "Калашникова" приказал положить выручку в пакет. Забрав деньги, мужчина выбежал из помещения.

После этого, другой сотрудник аптеки догнал нападающего на улице и задержал его.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 187 УК Украины, он осужден к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.