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15 марта, 19:03 • 114063 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163405 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136065 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128697 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111875 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104933 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101056 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Мужчину приговорили к 7 годам за нападение на продавца аптеки в Одессе

Мужчину приговорили к 7 годам за нападение на продавца аптеки в Одессе

Киев • УНН

 • 6451 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. За разбойное нападение на продавца-консультанта аптеки, мужчину приговорили к семи годам лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Установлено, что в апреле прошлого года осужденный совершил нападение на продавца-консультанта аптеки по ул. Ак. Филатова в Одессе. Преступник угрожая потерпевшей макетом автомата "Калашникова" приказал положить выручку в пакет. Забрав деньги, мужчина выбежал из помещения.

После этого, другой сотрудник аптеки догнал нападающего на улице и задержал его.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 187 УК Украины, он осужден к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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