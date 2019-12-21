Чоловіка Єлизавети II госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп доставлений в лондонську лікарню в якості запобіжного заходу. Про це йдеться в поширеному в п’ятницю повідомленні Букінгемського палацу та у матеріалах британських ЗМІ, зазначає УНН.
“Герцог Единбурзький прибув з Норфолка в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні для спостереження і лікування в зв’язку з уже наявними захворюванням. Його госпіталізація є запобіжним засобом за порадою лікаря Його Королівської Високості”, — наголошується в повідомленні. Про яке захворювання 98-річного принца йде мова, не уточнюється, проте, як повідомляє The Times, рішення було прийнято в четвер на тлі декількох тижнів чуток про погіршення його здоров’я. Видання також уточнює, що герцог Единбурзький останнім часом страждав від застуди.
Британське видання відзначають, що принц Філіп залишив фамільний маєток Сендрінгем в графстві Норфолк, в якому британська королівська сім’я традиційно відзначає Різдво і проводить більшу частину зими, в той день, коли туди прибула 93-річна Єлизавета II. Британські ЗМІ припускають, що різдвяні свята королеві доведеться провести без свого чоловіка.
Влітку 2017 герцог Единбурзький офіційно завершив виконання громадських обов’язків в якості представника монаршого дому. Як тоді пояснили в Букінгемському палаці, тепер він може на власний розсуд вибирати ті заходи, які буде відвідувати разом з Єлизаветою II.
Як писав УНН, британські таблоїди повідомляли, що королева Єлизавета II може зректися престолу на користь одного з принців.