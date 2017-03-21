Чоловіка, який намагався підкупити слідчого ГПУ, судитимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Чоловіка, який за 200 тисяч доларів намагалась підкупити слідчого Генеральної прокуратури України, судитимуть. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Правоохоронцями закінчено досудове розслідування за підозрою особи у наданні неправомірної вигоди слідчому Генеральної прокуратури.
Встановлено, що особа запропонувала слідчому неправомірну вигоду в сумі 200 тисяч доларів США за повернення вилученого під час обшуку каміння незаконно видобутого бурштину. Під час розслідування вказаного факту особу затримано безпосередньо під час надання частини неправомірної вигоди в сумі 30 тисяч доларів США.
Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.3 ст.369 КК України (надання неправомірної вигоди особі, яка займає відповідальне становище).
В ході розслідування підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі понад один мільйон гривень, накладено арешт на майно останнього, серед якого трикімнатна квартира в м. Києві та два автомобілі.
Сьогодні, 21 березня 2017, обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні затверджено прокурором та направлено до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
Довідково: обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.
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