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Чоловіка, який намагався підкупити слідчого ГПУ, судитимуть

Київ • УНН

 • 9763 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Чоловіка, який за 200 тисяч доларів намагалась підкупити слідчого Генеральної прокуратури України, судитимуть. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Правоохоронцями закінчено досудове розслідування за підозрою особи у наданні неправомірної вигоди слідчому Генеральної прокуратури.

Встановлено, що особа запропонувала слідчому неправомірну вигоду в сумі 200 тисяч доларів США за повернення вилученого під час обшуку каміння незаконно видобутого бурштину. Під час розслідування вказаного факту особу затримано безпосередньо під час надання частини неправомірної вигоди в сумі 30 тисяч доларів США.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.3 ст.369 КК України (надання неправомірної вигоди особі, яка займає відповідальне становище).

В ході розслідування підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі понад один мільйон гривень, накладено арешт на майно останнього, серед якого трикімнатна квартира в м. Києві та два автомобілі.

Сьогодні, 21 березня 2017, обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні затверджено прокурором та направлено до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Довідково: обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, київського митника заарештували за хабарництво.

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