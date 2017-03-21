Мужчину, который пытался подкупить следователя ГПУ, будут судить
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Мужчину, который за 200 тысяч долларов пыталась подкупить следователя Генеральной прокуратуры Украины, будут судить. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Правоохранителями закончено досудебное расследование по подозрению лица в предоставлении неправомерной выгоды следователю Генеральной прокуратуры.
Установлено, что указанное лицо предложило следователю неправомерную выгоду в сумме 200 тысяч долларов США за возвращение изъятых при обыске камней незаконно добытого янтаря. В ходе расследования указанного факта лицо задержано непосредственно во время предоставления части неправомерной выгоды в сумме 30 тысяч долларов США.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды лицу, которое занимает ответственное положение).
В ходе расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере более одного миллиона гривен, наложен арест на имущество последнего, среди которого трехкомнатная квартира в г. Киеве и два автомобиля.
Сегодня, 21 марта 2017 года, обвинительный акт в указанном уголовном производстве утвержден прокурором и направлен в Печерский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.
Справка: обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, киевского таможенника арестовали за взяточничество.