Мужчину, который пытался подкупить следователя ГПУ, будут судить

Правоохранителями закончено досудебное расследование по подозрению лица в предоставлении неправомерной выгоды следователю Генеральной прокуратуры.

Установлено, что указанное лицо предложило следователю неправомерную выгоду в сумме 200 тысяч долларов США за возвращение изъятых при обыске камней незаконно добытого янтаря. В ходе расследования указанного факта лицо задержано непосредственно во время предоставления части неправомерной выгоды в сумме 30 тысяч долларов США.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды лицу, которое занимает ответственное положение).

В ходе расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере более одного миллиона гривен, наложен арест на имущество последнего, среди которого трехкомнатная квартира в г. Киеве и два автомобиля.

Сегодня, 21 марта 2017 года, обвинительный акт в указанном уголовном производстве утвержден прокурором и направлен в Печерский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Справка: обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, киевского таможенника арестовали за взяточничество.