Чоловіка, який кинув гранату у поліцейських на Вінничині, взято під варту

"У судовому засіданні, адвокат просив суд застосувати до підопічного домашній арешт. Вивчивши матеріали клопотання, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів", - йдеться у повідомленні.



В рамках досудового розслідування встановлено, що на території залізничної станції 43-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, створив загрозу випадковим перехожим, а саме – демонстрував гранату. У зв’язку з його протиправними діями, було викликано правоохоронні органи.



Коли працівники поліції прибули на місце події, підозрюваний почав тікати, при цьому погрожуючи їм гранатою. У ході переслідування, чоловік, з метою запобігання свого затримання, вирішив застосувати бойовий припас. Так, дочекавшись, коли працівник поліції підійде до нього на близьку відстань, кинув гранату, привівши її у бойову готовність.



Нагадаємо, В результаті вибуху, один працівник поліції отримав тілесні ушкодження у вигляді контузії. Після цього, двоє інших напарників затримали чоловіка на місці події.