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Чоловіка, який кинув гранату у поліцейських на Вінничині, взято під варту

Чоловіка, який кинув гранату у поліцейських на Вінничині, взято під варту

Київ • УНН

 • 10876 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Вінницький міський суд взяв під варту чоловіка, який кинув гранату у поліцейських. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.

"У судовому засіданні, адвокат просив суд застосувати до підопічного домашній арешт. Вивчивши матеріали клопотання, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів", - йдеться у повідомленні.

В рамках досудового розслідування встановлено, що на території залізничної станції 43-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, створив загрозу випадковим перехожим, а саме – демонстрував гранату. У зв’язку з його протиправними діями, було викликано правоохоронні органи.

Коли працівники поліції прибули на місце події, підозрюваний почав тікати, при цьому погрожуючи їм гранатою. У ході переслідування, чоловік, з метою запобігання свого затримання, вирішив застосувати бойовий припас. Так, дочекавшись, коли працівник поліції підійде до нього на близьку відстань, кинув гранату, привівши її у бойову готовність.

Нагадаємо, В результаті вибуху, один працівник поліції отримав тілесні ушкодження у вигляді контузії. Після цього, двоє інших напарників затримали чоловіка на місці події.

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