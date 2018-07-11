Мужчину, который бросил гранату в полицейских в Винницкой области, взято под стражу

"В судебном заседании, адвокат просил суд применить к подопечному домашний арест. Изучив материалы ходатайство, суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней", - говорится в сообщении.



В рамках досудебного расследования установлено, что на территории железнодорожной станции 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, создал угрозу случайным прохожим, а именно - демонстрировал гранату. В связи с его противоправными действиями, было вызвано правоохранительные органы.



Когда работники полиции прибыли на место происшествия, подозреваемый попытался скрыться, при этом угрожая им гранатой. В ходе преследования, человек, с целью предотвращения своего задержания, решил применить боевой запас. Так, дождавшись, когда работник полиции подойдет к нему на близкое расстояние, бросил гранату, приведя ее в боевую готовность.



Напомним, в результате взрыва, один работник полиции получил телесные повреждения в виде контузии. После этого, двое других напарников задержали мужчину на месте происшествия.