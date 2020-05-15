Чоловіка на Луганщині судитимуть за побиття до смерті рідної матері

“...Направлено до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного мешканця району за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України)”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, у лютому 2020 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту зі своєю матір’ю завдав їй численні удари кулаками в область голови та тулуба. Від отриманих травм — переломів різних частин тіла — потерпіла померла на місці. Своєї вини у скоєному чоловік не визнає.

Зазначається, що санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Донеччині відправили до СІЗО 27-річного чоловіка, який під час сварки вдарив свою 46-річну матір ножем у серце.