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Мужчину в Луганской области будут судить за избиение до смерти родной матери

Киев • УНН

 • 11983 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Луганской области будут судить 39-летнего мужчину, который подозревается в убийстве родной матери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

Мужчину в Луганской области будут судить за избиение до смерти родной матери

"... Направлено в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя района по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в феврале 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта со своей матерью нанес ей многочисленные удары кулаками в область головы и туловища. От полученных травм - переломов различных частей тела - потерпевшая скончалась на месте. Своей вины в содеянном мужчина не признает.

Отмечается, что санкция ч. 1 ст. 115 УК Украины предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области отправили в СИЗО 27-летнего мужчину, который во время ссоры ударил свою 46-летнюю мать ножом в сердце.

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