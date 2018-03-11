Чоловік загинув внаслідок вибуху у Полтаві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Ввечері 10 березня на одній з вулиць Полтави стався вибух, в якому загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в Полтавській області.
Як повідомили правоохоронці, 10-го березня, близько 19-ї години, до поліції надійшло повідомлення про вибух на одній із вулиць у Київському районі міста Полтава.
Виїздом на місце події працівники поліції попередньо встановили, що поруч із власним подвір’ям від вибуху невідомого предмета загинув 31-річний полтавець.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Поліцейськими встановлюються всі обставини події.