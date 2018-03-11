Мужчина погиб в результате взрыва в Полтаве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Вечером 10 марта на одной из улиц Полтавы произошел взрыв, во время котороого погиб мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в полтавской области.
Как сообщили правоохранители, 10-го марта, около 19 часов, в полицию поступило сообщение о взрыве на одной из улиц в Киевском районе Полтавы.
Выездом на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что рядом с собственным двором от взрыва неизвестного предмета погиб 31-летний полтавчанин.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.