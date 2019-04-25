Чоловік за загадкових обставин загинув під колесами власного авто
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Житель села Ганнівка Кіровоградської області загинув під колесами власної автівки. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.
Так, трагедія сталася 21 квітня по вулиці Вересневій. У дворі домоволодіння на господаря наїхав його ж автомобіль.
Наразі усі обставини пригоди встановлюють правоохоронці. Ведеться слідство.
Як повідомляв УНН, у Закарпатській області чоловік, який допомагав штовхати автомобіль зі снігу, впав під транспортний засіб. Від отриманих травм він загинув.
Також нагадаємо, що у Житомирській області, на автодорозі "Київ-Чоп", сталася подвійна ДТП через появу лося на дорозі.