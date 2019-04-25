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Чоловік за загадкових обставин загинув під колесами власного авто

Чоловік за загадкових обставин загинув під колесами власного авто

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Житель села Ганнівка Кіровоградської області загинув під колесами власної автівки. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Так, трагедія сталася 21 квітня по вулиці Вересневій. У дворі домоволодіння на господаря наїхав його ж автомобіль.

Наразі усі обставини пригоди встановлюють правоохоронці. Ведеться слідство.

Як повідомляв УНН, у Закарпатській області чоловік, який допомагав штовхати автомобіль зі снігу, впав під транспортний засіб. Від отриманих травм він загинув.

Також нагадаємо, що у Житомирській області, на автодорозі "Київ-Чоп", сталася подвійна ДТП через появу лося на дорозі.

Українські Національні Новини

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