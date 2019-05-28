Чоловік випив лосьйон після бриття і потрапив до лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У Дніпрі на парковці чоловіку стало зле, поруч із ним лежала пляшка лосьйону після бриття. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Дніпропетровської області.
Так, 26 травня вдень під час патрулювання на Європейському бульварі у Дніпрі до інспекторів звернулися небайдужі громадяни та повідомили, що на парковці чоловіку стало зле і він впав.
"Поліцейські оперативно відшукали чоловіка, останній втрачав свідомість. Поряд з ним знаходилася пляшка лосьйону після бриття, розчин якого, ймовірно, вжив громадянин", - прокоментували у патрульній поліції.
На місце події викликали "швидку", медики надали чоловіку домедичну допомогу і згодом госпіталізували його міської лікарні.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області зниклого підлітка знайшли в лікарні, куди він потрапив у стані алкогольної коми.