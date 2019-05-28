Мужчина выпил лосьон после бритья и попал в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Днепре на парковке мужчине стало плохо, рядом с ним лежала бутылка лосьона после бритья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепропетровской области.
Так, 26 мая днем во время патрулирования на Европейском бульваре в Днепре к инспекторам обратились неравнодушные граждане и сообщили, что на парковке мужчине стало плохо и он упал.
"Полицейские оперативно нашли мужчину, последний терял сознание. Рядом с ним находилась бутылка лосьона после бритья, раствор которого, вероятно, употребил гражданин", - прокомментировали в патрульной полиции.
На место происшествия вызвали "скорую", медики оказали мужчине домедицинскую помощь и впоследствии госпитализировали его городскую больницу.
Напомним, в Ивано-Франковской области пропавшего подростка нашли в больнице, куда он попал в состоянии алкогольной комы.