Чоловік піде під суд за смертельну ДТП у Криму десятирічної давності
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, який обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого у Криму в 2009 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.
"Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у 2009 році обвинувачуваний, керуючи технічно справним автомобілем марки Skoda Octavia, рухався по автодорозі Херсон-Керч у напрямку міста Керчі АР Крим та в районі міста Красноперекопська і допустив наїзд на особу, яка у той час переходила пішохідний перехід через проїжджу частину. Внаслідок наїзду, пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких у подальшому помер", - сказано у повідомленні.
Водій підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.
За вчинення вказаного діяння обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні проводилося слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
Нагадаємо, Корольовський районний суд Житомира обрав запобіжний захід водію вантажівки, підозрюваному у скоєнні ДТП, в якій загинуло 9 людей на Житомирщині.