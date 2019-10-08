Мужчина пойдет под суд за смертельное ДТП в Крыму десятилетней давности

"Так, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2009 году обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем марки Skoda Octavia, двигался по автодороге Херсон-Керчь в направлении города Керчи АР Крым и в районе города Красноперекопска и допустил наезд на человека, в то время переходившего пешеходный переход через проезжую часть. В результате наезда пешеход получил тяжелые телесные повреждения, от которых в дальнейшем умер", - говорится в сообщении.

Водитель подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.

За совершение указанного деяния обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве проводилось следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, Королевский районный суд Житомира избрал меру пресечения водителю грузовика, подозреваемому в совершении ДТП, в котором погибли 9 человек в Житомирской области.