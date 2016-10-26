Чоловік отримав поранення ноги в КПВВ “Майорське”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Зранку 26 жовтня в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Майорське” чоловік отримав осколкове поранення ноги. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Сьогодні зранку в контрольний пункт в’їзду-виїзду “Майорське” прибув чоловік, який отримав осколкове поранення ноги. Він прямував з підконтрольної російським найманцям території в Бахмут. Постраждалим виявився чоловік 1990 року народження. Постраждалий не зміг нічого пояснити не зміг, оскільки виявився глухонімим.
Прикордонники встановили, що чоловік отримав осколкове поранення після вибуху, який стався в полі неподалік дороги. Його відразу посадили в один з транспортних засобів та відправили в КПВВ.
В контрольному пункті лікарі зупинили кровотечу та швидкою доправили чоловіка в районну лікарню.