Мужчина получил ранение ноги на КПВВ "Майорское"

Сегодня утром в контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" прибыл мужчина, который получил осколочное ранение ноги. Он направлялся из подконтрольной российским наемникам территории в Бахмут. Пострадавшим оказался мужчина 1990 года рождения. Пострадавший не смог ничего объяснить, поскольку оказался глухонемым.

Пограничники установили, что мужчина получил осколочное ранение после взрыва, который произошел в поле недалеко от дороги. Его сразу посадили в одно из транспортных средств и отправили в КПВВ.

В контрольном пункте врачи остановили кровотечение и скорая доставила мужчину в районную больницу.