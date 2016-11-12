Чоловік напідпитку напав на вагітну жінку у Вінниці
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Вчора, 11 листопада, у Вінниці невідомий чоловік у нетверезому стані напав на вагітну жінку, яка сиділа у своїй автівці, повідомили у прес-службі патрульної поліції Вінниці, передає УНН-Центр.
Чоловік потерпілої заступився за дружину і штовхнув нападника на землю. Патрульні, прибувши на місце події, зловмисника затримали.
При перевірці в медичному закладі освідування показало, що рівень алкоголю в крові затриманого становив 2,79 проміле, що майже в 14 разів перевищує норму.
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Полісмени склали на затриманого адмінматеріали за 3-ма статтями: 185 (злісна непокора працівникам поліції), 173 (дрібне хуліганство) та 178 (поява у п’яному вигляді в громадському місці).