Выпивший мужчина напал на беременную женщину в Виннице
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вчера, 11 ноября, в Виннице неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии напал на беременную женщину, которая сидела в своей машине, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Виннице, передает УНН-Центр.
Муж потерпевшей вступился за жену и толкнул нападающего на землю. Патрульные, прибывшие на место происшествия, злоумышленника задержали.
При проверке в медицинском учреждении освидетельствование показало, что уровень алкоголя в крови задержанного составил 2,79 промилле, что почти в 14 раз превышает норму.
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Полицейские составили на задержанного админматериалы по 3-м статьям: 185 (злостное неповиновение работникам милиции), 173 (мелкое хулиганство) и 178 (появление в пьяном виде в общественном месте).