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Чоловік намагався вивезти за кордон книги позаминулого сторіччя

Чоловік намагався вивезти за кордон книги позаминулого сторіччя

Київ • УНН

 • 6123 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Українець намагався незаконно вивезти у Румунію 24 книги з музичної тематики, датовані XIX – XX століттям. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

Чоловік у автомобілі Mercedes української реєстрації прямував до Румунії через пункт пропуску "Порубне". Під час проведення поглибленого огляду машини, прикордонно-митна група у сумках серед одягу виявила 24 екземпляри старовинних книг з музичної тематики, які видані у проміжку з 1839 року по 1949 рік.

Зокрема до сусідньої країни українець намагався вивезти книги Prose works 1839 та 1843 років видавництва Шотландії, History of Henri Esmond, видавництво "Лейпциг" 1852 року, а також інші книги, нотні партитури та нотні альбоми видавництв Великої Британії, Австрії, Угорщини, Швейцарії, Німеччини, України, США та Росії.

Усі книги, які, ймовірно, становлять історичну та культурну цінність, правоохоронці вилучили для проведення експертизи.

Прикордонники додали, що в пункті пропуску "Велика Писарівка" цими вихідними теж виявили старовинну книгу. Росіянин, повертаючись додому з України, прихопив з собою "Молитвы Пятьдесатницы" 1890 року видання.

Нагадаємо, у Туреччині затримали контрабандистів за спробу продати старовинний папірус.

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