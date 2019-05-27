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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136932 просмотра

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Мужчина пытался вывезти за границу книги позапрошлого столетия

Мужчина пытался вывезти за границу книги позапрошлого столетия

Киев  •  УНН

 • 6122 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Украинец пытался незаконно вывезти в Румынию 24 книги из музыкальной тематики, датированные XIX - XX веком. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Мужчина в автомобиле Mercedes украинской регистрации направлялся в Румынию через пункт пропуска "Порубное". При проведении углубленного осмотра машины, погранично-таможенная группа в сумках среди одежды обнаружила 24 экземпляра старинных книг по музыкальной тематике, изданных в промежутке с 1839 года по 1949 год.

В частности в соседнюю страну украинец пытался вывезти книги Prose works 1839 и 1843 издательства Шотландии, History of Henri Esmond, издательство "Лейпциг" 1852 года, а также другие книги, нотные партитуры и нотные альбомы издательств Великобритании, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Германии , Украина, США и России.

Все книги, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, правоохранители изъяли для проведения экспертизы.

Пограничники добавили, что в пункте пропуска "Большая Писаревка" в эти выходные тоже обнаружили старинную книгу. Русский, возвращаясь домой из Украины, прихватил с собой "Молитвы Пятьдесатницы" 1890 года издания.

Напомним, в Турции задержали контрабандистов за попытку продать старинный папирус.

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