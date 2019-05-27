Мужчина пытался вывезти за границу книги позапрошлого столетия
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Украинец пытался незаконно вывезти в Румынию 24 книги из музыкальной тематики, датированные XIX - XX веком. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Мужчина в автомобиле Mercedes украинской регистрации направлялся в Румынию через пункт пропуска "Порубное". При проведении углубленного осмотра машины, погранично-таможенная группа в сумках среди одежды обнаружила 24 экземпляра старинных книг по музыкальной тематике, изданных в промежутке с 1839 года по 1949 год.
В частности в соседнюю страну украинец пытался вывезти книги Prose works 1839 и 1843 издательства Шотландии, History of Henri Esmond, издательство "Лейпциг" 1852 года, а также другие книги, нотные партитуры и нотные альбомы издательств Великобритании, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Германии , Украина, США и России.
Все книги, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, правоохранители изъяли для проведения экспертизы.
Пограничники добавили, что в пункте пропуска "Большая Писаревка" в эти выходные тоже обнаружили старинную книгу. Русский, возвращаясь домой из Украины, прихватил с собой "Молитвы Пятьдесатницы" 1890 года издания.
Напомним, в Турции задержали контрабандистов за попытку продать старинный папирус.