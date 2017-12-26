Чоловік намагався прорватись через кордон України і РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У пункті пропуску "Бачівськ" у Сумській області прикордонники запобігли спробі незаконного перетину українсько-російського кордону. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає УНН.
"Близько 17-ї години в пункт пропуску прибув автомобіль марки "ВАЗ". На ньому прямував громадянин України 1972 року народження, житель Сумщини. Після проходження прикордонного контролю автівка була направлена прикордонниками в зону митного контролю. В ході оформлення співробітниками ДФС транспортного засобу водій раптово здійснив маневр та, набираючи швидкість, намагався покинути пункт пропуску. Прикордонники відреагували миттєво та за допомогою засобів примусової зупинки авто було зупинено й блоковано", - йдеться в повідомленні.
На порушника складено протоколи про адміністративне правопорушення за статтями 202 (Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та 185-10 (Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону) КУпАП.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за 11 місяців поточного року прикордонники вилучили 870 одиниць зброї.