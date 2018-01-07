Чоловіча збірна України з біатлону не потрапила до топ-10 естафети в Обергофі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Чоловіча збірна України залишилась без медалей в естафеті на четвертому етапі Кубку світу з біатлону, що проходив в Обергофі (Німеччина), передає УНН з посиланням на ФБУ.
Чоловікам в естафетній гонці довелося ще складніше з точки зору стрільби, ніж дівчатам. До сильного вітру і густого туману додалися сутінки — настільки, що освітлювальні прожектори не справлялися з тим, щоб пробивати молочну гущу, яка зависла в повітрі.
“Жовто-блакитні” продемонстрували найгіршу стрільбу серед команд з першої десятки на рівні з німцями (10 + 13) і пробігли 9 штрафних кіл при 19 додаткових патронах. У підсумку результат на фініші був 11-м при 6:39 хвилинах відставання.
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На фініші після калейдоскопічних і хаотичних переміщень на першій позиції виявилися шведи, які отримали золоті нагороди. Призовий подіум доповнили збірні Італії (2+11) +1:10,8 хв та Норвегії (3+14) +2:04,6 хв.
Варто відзначити, що у Кубку націй норвежці зміцнили лідерство, розгледівши мішені краще своїх суперників з Німеччини і Франції. Збірна України в принциповому протистоянні на фінішній межі обійшла словенців і зберегла за собою дев’ятий рядок.
Додамо, що наразі спортсмени переїдуть в Рупольдинг, де п’ятий етап Кубка світу почнеться вже в 10-го січня індивідуальною гонкою у чоловіків.
Як раніше повідомляло УНН, в Обергофі (Німеччина) завершилась жіноча естафетна гонка четвертого етапу Кубку світу з біатлону. Українська жіноча збірна з біатлону посіла п'яте місце в естафеті на Кубку світу.