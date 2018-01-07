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Мужская сборная Украины по биатлону не попала в топ-10 эстафеты в Оберхофе

Киев • УНН

 • 10812 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Мужская сборная Украины осталась без медалей в эстафете на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который проходил в Оберхофе (Германия), передает УНН со ссылкой на ФБУ.

Мужская сборная Украины по биатлону не попала в топ-10 эстафеты в Оберхофе

Мужчинам в эстафетной гонке пришлось еще сложнее с точки зрения стрельбы, чем девушкам. К сильному ветру и густого тумана добавились сумерки — настолько, что осветительные прожекторы не справлялись с тем, чтобы пробивать молочную гущу, которая повисла в воздухе.

“Желто-голубые” продемонстрировали худшую стрельбу среди команд из первой десятки наравне с немцами (10+13) и пробежали 9 штрафных кругов при 19 дополнительных патронах. В итоге результат на финише был 11-м при 6:39 минутах отставание.

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На финише после калейдоскопических и хаотических перемещений на первой позиции оказались шведы, получили золотые награды. Призовой подиум дополнили сборные Италии (2+11) +1:10,8 мин и Норвегии (3+14) +2:04,6 мин.

Стоит отметить, что в Кубке наций норвежцы укрепили лидерство, рассмотрев мишени лучше своих соперников из Германии и Франции. Сборная Украины в принципиальном противостоянии на финишной черте обошла словенцев и сохранила за собой девятую строчку.

Добавим, что сейчас спортсмены переедут в Рупольдинг, где пятый этап Кубка мира начнется уже в 10-го января индивидуальной гонкой у мужчин.

Как ранее сообщало УНН, в Оберхофе (Германия) завершилась женская эстафетная гонка четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Украинская женская сборная по биатлону заняла пятое место в эстафете на Кубке мира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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