Чоловіча та жіноча збірні України перемогли у турі на шаховій Олімпіаді
Київ • УНН
Чоловіча та жіноча збірні України здобули впевнені перемоги в 6-му турі 45-ї Всесвітньої шахової олімпіади. Після 6 турів обидві команди мають по 10 очок, поділяючи високі місця в турнірній таблиці.
Чоловіча та жіноча збірні України впевнено виграли в 6-му турі 45-ї Всесвітньої шахової олімпіади, що відбувається зараз у Будапешті, повідомили у Федерації шахів України, пише УНН.
Деталі
Українська чоловіча збірна з мінімальним рахунком 2,5:1,5 здолали Чорногорію, але контролювала хід поєдинку, і в суперників не було шансів на порятунок. Вирішальна перемога на рахунку Пономарьова, а Волокітін, Іванчук і Онищук завершили партії внічию.
Жіноча збірна України розгромила Сербію – 3:1. Єдина прикрість дня – поразка Долуханової. Але переможно провели свої поєдинки Осьмак, Ушеніна і Гапоненко.
Доповнення
Після 6-ти турів наші команди мають по 10 очок – чоловіча ділить 5-14 місця, а жіноча – 4-12. Лідирують в обох турнірах з максимальним показником (по 12 очок) збірні Індії.
17 вересня на Олімпіаді день відпочинку. А вже 18-го – черговий 7-й тур. Початок о 16:00 за Києвом.