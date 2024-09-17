Мужская и женская сборные Украины победили в туре на шахматной Олимпиаде

Мужская и женская сборные Украины уверенно выиграли в 6-м туре 45-й Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит сейчас в Будапеште, сообщили в Федерации шахмат Украины, пишет УНН.

Детали

Украинская мужская сборная с минимальным счетом 2,5:1,5 одолела Черногорию, но контролировала ход поединка, и у соперников не было шансов на спасение. Решающая победа на счету Пономарева, а Волокитин, Иванчук и Онищук завершили партии вничью.

Женская сборная Украины разгромила Сербию - 3:1. Единственное огорчение дня - поражение Долухановой. Но победно провели свои поединки Осьмак, Ушенина и Гапоненко.

Дополнение

После 6-ти туров наши команды имеют по 10 очков - мужская делит 5-14 места, а женская - 4-12. Лидируют в обоих турнирах с максимальным показателем (по 12 очков) сборные Индии.

17 сентября на Олимпиаде день отдыха. А уже 18-го - очередной 7-й тур. Начало в 16:00 по Киеву.