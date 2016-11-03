Членів злочинної групи засудили за збут контрафактного алкоголю на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Двох жінок та двох чоловіків засудили за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та марок акцизного податку на території Покровська та його району. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
Попри невизнання підсудними своєї провини, державний обвинувач повністю довів їх вину у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи та орієнтував суд на винесення обвинувального вироку з призначенням підсудним суворого покарання.
Суд повністю підтримав позицію державного обвинувача та призначив організатору злочинної групи покарання у вигляді 9 років позбавлення волі, а іншим її учасникам — 8 років позбавлення волі.
Крім цього, суд, за пропозицією державного обвинувача, застосував до кожного з підсудних додаткове покарання у вигляді конфіскації всього належного їм майна.