Членов преступной группы осудили за сбыт контрафактного алкоголя в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Двух женщин и двух мужчин осудили за сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков и марок акцизного налога на территории Покровска и его района. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины, государственный обвинитель полностью доказал их вину в совершении преступлений в составе организованной преступной группы и ориентировал суд на вынесение обвинительного приговора с назначением подсудимым сурового наказания.
Суд полностью поддержал позицию государственного обвинителя и назначил организатору преступной группы наказание в виде 9 лет лишения свободы, а другим ее участникам - 8 лет лишения свободы.
Кроме этого, суд по предложению государственного обвинителя, применил к каждому из подсудимых дополнительное наказание в виде конфискации всего принадлежащего им имущества.