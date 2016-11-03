Членов преступной группы осудили за сбыт контрафактного алкоголя в Донецкой области

Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины, государственный обвинитель полностью доказал их вину в совершении преступлений в составе организованной преступной группы и ориентировал суд на вынесение обвинительного приговора с назначением подсудимым сурового наказания.

Суд полностью поддержал позицию государственного обвинителя и назначил организатору преступной группы наказание в виде 9 лет лишения свободы, а другим ее участникам - 8 лет лишения свободы.

Кроме этого, суд по предложению государственного обвинителя, применил к каждому из подсудимых дополнительное наказание в виде конфискации всего принадлежащего им имущества.