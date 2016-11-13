Число жертв вибуху у храмі Пакистану збільшилося до 52 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Число жертв вибуху на території храму на півдні Пакистану збільшилося до 52 людей, більше 100 отримали поранення, передає УНН з посиланням на Geo TV.
Вибух стався в суботу у внутрішньому дворі храму в провінції Белуджистан під час церемонії, коли на його території знаходилися не менше 500 чоловік. Раніше повідомлялося про 43 жертви, проте наразі кількість загиблих зросла.
Нагадаємо, що раніше угруповання “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за вибух бомби в суфійському храмі на півдні Пакистану.