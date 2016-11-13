Число жертв взрыва в храме Пакистана увеличилось до 52 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Число жертв взрыва на территории храма на юге Пакистана увеличилось до 52 человек, более 100 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Geo TV.
Взрыв произошел в субботу во внутреннем дворе храма в провинции Белуджистан во время церемонии, когда на его территории находились не менее 500 человек. Ранее сообщалось о 43 жертвах, однако пока число погибших возросло.
Напомним, что ранее группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв бомбы в суфийском храме на юге Пакистана.