Число жертв в результаті сходу з рейок поїзда в Індії зросло до 23 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Число загиблих в результаті сходу з рейок поїзда в Індії зросла до 23 осіб, передає УНН з посиланням на AFP.
Раніше повідомлялося про 13 загиблих і близько сотні постраждалих.
Інцидент стався на кордоні штатів Орісса і Андхра-Прадеш. З рейок зійшли вісім вагонів швидкісного потяга і локомотив. Поїзд прямував з міста Джагдалпур в місто Бхубанешвар — столицю штату Орісса. Причина інциденту поки невідома.
На місці проводиться рятувальна операція, пасажирів поїзда евакуювали. Постраждалих доставили в дві довколишні лікарні. Рух поїздів на лінії призупинено.