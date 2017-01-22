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Число жертв в результаті сходу з рейок поїзда в Індії зросло до 23 осіб

Число жертв в результаті сходу з рейок поїзда в Індії зросло до 23 осіб

Київ • УНН

 • 9294 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Число загиблих в результаті сходу з рейок поїзда в Індії зросла до 23 осіб, передає УНН з посиланням на AFP.

Раніше повідомлялося про 13 загиблих і близько сотні постраждалих.

Інцидент стався на кордоні штатів Орісса і Андхра-Прадеш. З рейок зійшли вісім вагонів швидкісного потяга і локомотив. Поїзд прямував з міста Джагдалпур в місто Бхубанешвар — столицю штату Орісса. Причина інциденту поки невідома.

На місці проводиться рятувальна операція, пасажирів поїзда евакуювали. Постраждалих доставили в дві довколишні лікарні. Рух поїздів на лінії призупинено.

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