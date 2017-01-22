Число жертв в результате схода с рельсов поезда в Индии возросло до 23 человек

Ранее сообщалось о 13 погибших и около сотни пострадавших.

Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли восемь вагонов скоростного поезда и локомотив. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар - столицу штата Орисса. Причина инцидента пока неизвестна.

На месте проводится спасательная операция, пассажиров поезда эвакуировали. Пострадавших доставили в две близлежащие больницы. Движение поездов на линии приостановлено.