Число жертв в результате схода с рельсов поезда в Индии возросло до 23 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Число погибших в результате схода с рельсов поезда в Индии возросло до 23 человек, передает УНН со ссылкой на AFP.
Ранее сообщалось о 13 погибших и около сотни пострадавших.
Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли восемь вагонов скоростного поезда и локомотив. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар - столицу штата Орисса. Причина инцидента пока неизвестна.
На месте проводится спасательная операция, пассажиров поезда эвакуировали. Пострадавших доставили в две близлежащие больницы. Движение поездов на линии приостановлено.