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Кількість загиблих в результаті пожежі на човні в Каліфорнії досягла 25

Кількість загиблих в результаті пожежі на човні в Каліфорнії досягла 25

Київ • УНН

 • 6463 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. У понеділок водолази виявили в цілому 25 тіл після того, як напередодні пожежа сталася на судні для дайвінгу біля острова в Південній Каліфорнії. Дев'ятеро людей до цих пір вважаються зниклими безвісти, передає УНН з посиланням на Reuters.

Шериф Санта-Барбари раніше підтвердив, що вісім людей загинули після того, як на борту 23-метрового човна Conception сталася пожежа приблизно о 3:15 ранку в понеділок, коли він став на якір біля берега острова Санта-Крус.

Як повідомляв УНН, напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в результаті пожежі на човні загинули щонайменше 34 людини.

Тоді ж Берегова охорона США заявила, що операція з порятунку все ще триває.

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