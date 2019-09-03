Кількість загиблих в результаті пожежі на човні в Каліфорнії досягла 25
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У понеділок водолази виявили в цілому 25 тіл після того, як напередодні пожежа сталася на судні для дайвінгу біля острова в Південній Каліфорнії. Дев'ятеро людей до цих пір вважаються зниклими безвісти, передає УНН з посиланням на Reuters.
Шериф Санта-Барбари раніше підтвердив, що вісім людей загинули після того, як на борту 23-метрового човна Conception сталася пожежа приблизно о 3:15 ранку в понеділок, коли він став на якір біля берега острова Санта-Крус.
Як повідомляв УНН, напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в результаті пожежі на човні загинули щонайменше 34 людини.
Тоді ж Берегова охорона США заявила, що операція з порятунку все ще триває.