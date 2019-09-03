Число погибших в результате пожара на лодке в Калифорнии достигло 25
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В понедельник водолазы обнаружили в общей сложности 25 тел после того, как накануне пожар произошел на лодке для дайвинга у острова в Южной Калифорнии. Девять человек до сих пор считаются пропавшими без вести, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Шериф Санта-Барбары ранее подтвердил, что восемь человек погибли после того, как на борту 23-метровой лодки Conception произошел пожар примерно в 3:15 утра в понедельник, когда она стала на якорь у берега острова Санта-Крус.
Как сообщал УНН, накануне в СМИ появилась информация о том, что в результате пожара на лодке погибли по меньшей мере 34 человека.
Тогда же Береговая охрана США заявила, что операция по спасению все еще продолжается.