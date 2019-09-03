Число погибших в результате пожара на лодке в Калифорнии достигло 25

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112131 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122819 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114351 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120312 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125450 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150941 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150539 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140696 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195269 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Число погибших в результате пожара на лодке в Калифорнии достигло 25

Число погибших в результате пожара на лодке в Калифорнии достигло 25

Киев  •  УНН

 • 6463 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В понедельник водолазы обнаружили в общей сложности 25 тел после того, как накануне пожар произошел на лодке для дайвинга у острова в Южной Калифорнии. Девять человек до сих пор считаются пропавшими без вести, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Шериф Санта-Барбары ранее подтвердил, что восемь человек погибли после того, как на борту 23-метровой лодки Conception произошел пожар примерно в 3:15 утра в понедельник, когда она стала на якорь у берега острова Санта-Крус.

Как сообщал УНН, накануне в СМИ появилась информация о том, что в результате пожара на лодке погибли по меньшей мере 34 человека.

Тогда же Береговая охрана США заявила, что операция по спасению все еще продолжается.

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