Чинний чемпіон України зазнав поразки у матчі-відкритті УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. На льоду "Альтаїр" відбувся матч-відкриття сезону 2019/20 Української хокейної ліги - між "Донбасом" і "Дніпром", повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.
Перший удар в сторону воріт, який був нанесений в першому періоді, трапився лише на 5 хвилині гри (у виконанні Віталія Ляльки). До цього обидві команди не проявляли бурхливої активності.
Через пару хвилин, несподівано для вболівальників "Донбасу", забили гості. Відзначився Денис Васеленко. Але, не встигла секундна стрілка зробити повне коло, як Володимир Романенко, після удару Віталія Ляльки, зрівнює рахунок - 1:1. Далі гра пішла на зустрічних курсах. Команди мали небезпечні моменти, але надійно грали воротарі - Петров і Горячевських.
Через 5 хвилин обидві команди знову обмінялися шайбами. Тільки тепер першими забили донеччани, а херсонці, змушені були відіграватися - 2:2.
Здавалося перший період так і завершитися з нічийним рахунком. Але, за хвилину до кінця першого періоду, коли "Дніпро" отримав чисельну перевагу в 2 гравця, новачок херсонців Мікс Ліпсбергс, виводить гостей вперед - 2:3.
Розв'язка гри наступила в третьому періоді, коли відразу після початку гри (граючи в меншості) "Донбас" зрівняв рахунок, завдяки точному удару Іллі Коренчука. А потім, і вийшли вперед (гол на рахунку Олександра Костікова) - 4:3. За 2 хвилини до кінця матчу зрівняли рахунок суперники (дубль на рахунку Мікса Ліпсбергса), і перевели гру в додатковий час.
В овертаймі сильнішими виявилися гості. За двадцять секунд до кінця додаткової п'ятихвилинки Сергій Дорофєєв закинув переможну шайбу в матчі. Підсумковий рахунок першої гри нового сезону чемпіонату - 4:5 на користь "Дніпра".
Відзначимо, що в інших матчах "Кременчук" прийматиме "Білий Барс", а "Крижані Вовки" змагатимуться із МХК "Динамо".