Действующий чемпион Украины потерпел поражение в матче-открытии УХЛ

Первый удар в сторону ворот, который был нанесен в первом периоде, случился лишь на 5 минуте игры (в исполнении Виталия Ляльки). К этому обе команды не проявляли бурной активности.

Через пару минут, неожиданно для болельщиков "Донбасса", забили гости. Отличился Денис Васеленко. Но, не успела секундная стрелка сделать полный круг, как Владимир Романенко, после удара Виталия Ляльки, сравнивает счет - 1:1. Далее игра пошла на встречных курсах. Команды имели опасные моменты, но надежно играли вратари - Петров и Кочетков.

Через 5 минут обе команды снова обменялись шайбами. Только теперь первыми забили дончане, а херсонцы, вынуждены были отыгрываться - 2:2.

Казалось первый период так и завершиться с ничейным счетом. Но, за минуту до конца первого периода, когда "Днепр" получил численное преимущество в 2 игрока, новичок херсонцев Микс Липсбергс, выводит гостей вперед - 2:3.

Развязка игры наступила в третьем периоде, когда после начала игры (играя в меньшинстве) "Донбасс" сравнял счет, благодаря точному удару Ильи Коренчуком. А потом и вышли вперед (гол на счету Александра Костикова) - 4:3. За 2 минуты до конца матча сравняли счет соперники (дубль на счету Микса Липсбергса), и перевели игру в дополнительное время.

В овертайме сильнее оказались гости. За двадцать секунд до конца дополнительной пятиминутки Сергей Дорофеев забросил победную шайбу в матче. Итоговый счет первой игры нового сезона чемпионата - 4:5 в пользу "Днепра".

Отметим, что в других матчах "Кременчуг" будет принимать "Белый Барс", а "Ледяные Волки" будут соревноваться с МХК "Динамо".