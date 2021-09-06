Чилі схвалило використання вакцини CoronaVac серед дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Чилійський регулятор охорони здоров'я схвалив вакцину від COVID -19, вироблену китайською компанією Sinovac Biotech Ltd (SVA.O), для щеплення дітей старше 6 років. Про це інформує Reuters, пише УНН.
Деталі
Країна Південної Америки вже схвалила використання вакцини Pfizer Inc/BioNTech для дітей старше 12 років, причому 654 053 особи отримали принаймні одну дозу з травня.
Проте CoronaVac компанії Sinovac стала основою кампанії вакцинації в Чилі, в результаті якої понад 13 мільйонів з 19 мільйонів жителів країни були повністю щеплені досі, а загалом зроблено 19,49 мільйонів доз CoronaVac.
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“Це чудова новина для дітей шкільного віку та тих, хто не був включений у попередні плани вакцинації”, — сказав міністр охорони здоров’я Енріке Парис.
П’ятеро експертів експертної комісії, скликаної Інститутом громадського здоров’я (ISP), проголосували за застосування вакцинації дітям старше 6 років.
Доповнення
CoronaVac також має екстрений дозвіл на використання у дітей в Індонезії та Китаї.
Протягом останніх тижнів у Чилі спостерігається помітне падіння інфекцій, у понеділок було зареєстровано лише 435 нових випадків. Всього зафіксовано 1,6 мільйона підтверджених випадків COVID-19 та 37108 смертей.
Нагадаємо
Північна Корея відмовилась від поставок трьох мільйонів доз вакцини проти Covid-19, розробленої китайським виробником Sinovac Biotech.