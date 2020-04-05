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Чи буде поліція стояти на входах у парки: роз'яснення уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Кабінеті міністрів України роз'яснили, хто контролюватиме дотримання заходів карантину та чи буде поліція стояти на входах в парки, передає УНН.

Чи буде поліція стояти на входах у парки: роз'яснення уряду

"Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія", - йдеться у роз'ясненні уряду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія коронавірусу: чи закриватимуть церкви на період карантину

Нагадаємо, у Кабміні пояснили в яких саме місцях громадяни з 6 квітня мають перебувати у захисних масках чи респіраторах.

Як повідомляв УНН, з 6 квітня за рішенням уряду в Україні посилюються заходи безпеки щодо недопущення поширення коронавірусу, зокрема запроваджується масочний режим у громадських місцях.

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