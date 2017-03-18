Четверо українських військових загинули минулої доби в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій чотири українських військовослужбовця загинули, ще троє отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій чотири українських військовослужбовця загинули, ще троє зазнали поранення”, — повідомив А.Лисенко.
Як повідомляв УНН, бойовики за добу 112 разів обстріляли сили АТО, четверо військових загинули.