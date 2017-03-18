Четверо украинских военных погибли за прошедшие сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий четыре украинских военнослужащих погибли, еще трое получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий четыре украинских военнослужащих погибли, еще трое получили ранения", - сообщил А.Лысенко.
Как сообщал УНН, боевики за сутки 112 раз обстреляли силы АТО, четверо военных погибли.