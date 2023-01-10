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Чеська компанія, що займається модернізацією танків для України, розширює виробництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Чеська збройова компанія Czechoslovak Group інвестує 650 мільйонів чеських крон у виробництво в місті Штернберке (Excalibur Army), повідомляє УНН з посиланням на СТК.

Чеська компанія, що займається модернізацією танків для України, розширює виробництво

У зв'язку зі зростаючим попитом на військову техніку Excalibur Army інвестує близько 650 мільйонів крон (понад один млрд грн) у будівництво ще одного виробничого цеху і встановлення нових технологій на своєму заводі в Штернберку. Інвестиції мають бути завершені наступного року.

Компанія нещодавно виграла контракт на модернізацію майже сотні танків Т-72, що фінансується США та Нідерландами в рамках військової допомоги Україні. Минулого року компанія також модернізувала старі танки Т-72 для української армії.

За словами представника компанії, виробничі потужності компанії Excalibur Army активно використовувалися ще до вторгнення Росії в Україну. Війна в Україні ще більше збільшила попит, і останніми місяцями керівництву компанії доводилося домовлятися з деякими замовниками про перенесення термінів поставки замовленої військової техніки.

Компанія проводить ретельну модернізацію списаних танків Т-72 зі збройних сил низки країн з минулого року в Штернберку, після чого їх відправляють в Україну.

«Ми можемо виробляти приблизно п'ять таких танків на місяць. Ці танки є важливою підмогою для української армії в захисті своєї країни», — сказав представник компанії.

Модернізовані танки Т-72 мають потужніший двигун, нові системи зв'язку, цифрової діагностики, сучасні системи прицілювання, а також додаткову динамічну броню.

Минулого року компанія поставила в Україну близько 100 одиниць військової техніки, зокрема модернізовані танки Т-72, артилерійські системи, ракетні установки і БМП. У зв'язку зі зростаючим попитом компанія найняла близько 200 співробітників за останні два роки, і кілька десятків співробітників з України.

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