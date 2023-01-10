Чеська компанія, що займається модернізацією танків для України, розширює виробництво
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Чеська збройова компанія Czechoslovak Group інвестує 650 мільйонів чеських крон у виробництво в місті Штернберке (Excalibur Army), повідомляє УНН з посиланням на СТК.
У зв'язку зі зростаючим попитом на військову техніку Excalibur Army інвестує близько 650 мільйонів крон (понад один млрд грн) у будівництво ще одного виробничого цеху і встановлення нових технологій на своєму заводі в Штернберку. Інвестиції мають бути завершені наступного року.
Компанія нещодавно виграла контракт на модернізацію майже сотні танків Т-72, що фінансується США та Нідерландами в рамках військової допомоги Україні. Минулого року компанія також модернізувала старі танки Т-72 для української армії.
За словами представника компанії, виробничі потужності компанії Excalibur Army активно використовувалися ще до вторгнення Росії в Україну. Війна в Україні ще більше збільшила попит, і останніми місяцями керівництву компанії доводилося домовлятися з деякими замовниками про перенесення термінів поставки замовленої військової техніки.
Компанія проводить ретельну модернізацію списаних танків Т-72 зі збройних сил низки країн з минулого року в Штернберку, після чого їх відправляють в Україну.
«Ми можемо виробляти приблизно п'ять таких танків на місяць. Ці танки є важливою підмогою для української армії в захисті своєї країни», — сказав представник компанії.
Модернізовані танки Т-72 мають потужніший двигун, нові системи зв'язку, цифрової діагностики, сучасні системи прицілювання, а також додаткову динамічну броню.
Минулого року компанія поставила в Україну близько 100 одиниць військової техніки, зокрема модернізовані танки Т-72, артилерійські системи, ракетні установки і БМП. У зв'язку зі зростаючим попитом компанія найняла близько 200 співробітників за останні два роки, і кілька десятків співробітників з України.