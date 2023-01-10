Чешская компания, занимающаяся модернизацией танков для Украины, расширяет производство
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Чешская оружейная компания Czechoslovak Group инвестирует 650 миллионов чешских крон в производство в городе Штернберке (Excalibur Army), сообщает УНН со ссылкой на СТК.
В связи с растущим спросом на военную технику Excalibur Army инвестирует около 650 миллионов крон (более одного млрд грн) в строительство еще одного производственного цеха и установку новых технологий на своем заводе в Штернберке. Инвестиции должны быть завершены в следующем году.
Компания недавно выиграла контракт на модернизацию почти сотни танков Т-72, которая финансируется США и Нидерландами в рамках военной помощи Украине. В прошлом году компания также модернизировала старые танки Т-72 для украинской армии.
По словам представителя компании, производственные мощности компании Excalibur Army активно использовались еще до вторжения России в Украину. Война в Украине еще больше увеличила спрос, и в последние месяцы руководству компании приходилось договариваться с некоторыми заказчиками о переносе сроков поставки заказанной военной техники.
Компания проводит тщательную модернизацию списанных танков Т-72 из вооруженных сил ряда стран с прошлого года в Штернберке, после чего они отправляются в Украину. «Мы можем производить примерно пять таких танков в месяц. Эти танки являются важным подспорьем для украинской армии в защите своей страны», — сказал представитель компании.
Модернизированные танки Т-72 имеют более мощный двигатель, новые системы связи, цифровой диагностики, современные системы прицеливания, а также дополнительную динамическую броню.
В прошлом году компания поставила в Украину около 100 единиц военной техники, в том числе модернизированные танки Т-72, артиллерийские системы, ракетные установки и БМП. В связи с растущим спросом компания наняла около 200 сотрудников за последние два года, и несколько десятков сотрудников из Украины.