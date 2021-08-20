Чернігівські фермери ледь не втратили компанію після партнерства з “Кернел”

“Кернел” навіть вже і арбітражного керуючого підібрав — Руслана Боровика. Проте фермерів врятувало розпорядження Кабміну і необізнаність юристів “Кернел” про нього.

“Згідно з частиною 1-2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з питань банкрутства визначено, що тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, та протягом 90 днів з дня скасування карантину не допускається відкриття проваджень у справах про банкрутство боржників — юридичних осіб за заявою кредиторів за вимогами до боржника, що виникли з 12.03.2020 року.

З врахуванням того, що вимоги заявника до боржника виникли після 12.03.2020 року, відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства "Промінь Озерне“ за вимогами заявника ТОВ "Кернел-Трейд“, що виникли на підставі договору поставки № П-0143/4/21 від 09.07.2020 року не допускається”, — зазначив суддя.

Також він зауважив, що боргові зобов’язання “Промінь Озерне” перед “Кернел”, через які і виник спір, уже погашені.

“Судом також враховується, що на даний час боржником погашено основну заборгованість в розмірі 407 357,53 грн, згідно платіжного доручення № 1997 від 02.07.2021 та судовий збір в загальній сумі 12 240,40 грн (платіжні доручення № 2000 і № 2001 від 05.07.2021). В ухвалі господарського суду від 18.06.2021 року в даній справі, суд звертав увагу заявника на те, що неустойка (штраф, пеня) не враховуються господарськими судами у складі грошових зобов’язань при вирішенні питання про наявність підстав для порушення провадження у справі про банкрутство, та наголошував, що після порушення провадження у справі про банкрутство кредитори з вимогами щодо сплати неустойки (штрафів, пені) за грошовими зобов’язаннями можуть пред’явити свої вимоги до боржника у передбаченому порядку.

Будь-яких інших доказів наявності кредиторської заборгованості боржника перед кредиторами, а саме: претензій, інших заяв кредиторів з вимогами щодо погашення заборгованості; документів на підтвердження строків їх виконання згідно із законом або договором, заявником суду не надано”, — йдеться у рішенні суду.

Доповнення

Схожа ситуація у Чернігівський області виникла між “Кернел” та “Агродім” родини покійного Валерія Давиденка. Колишні партнери тепер завзяті вороги у судах.

Суть конфлікту в тому, що кілька років тому “Кернел” надав їх сімейній компанії “Агродім” позику обсягом 11 млн доларів під заставу частки корпоративних прав підприємства. За умовами договору, “Кернел” мав повернути корпоративні права після розрахунків за позикою. Однак після смерті Давиденка пов’язані з “Кернел” структури і особи встановили контроль над його компанією на тій лише підставі, що “Агродім” несвоєчасно виплатив відсотки за користування позикою через глобальний локдаун, який викликав коронавірус.

При цьому, за словами Людмили Давиденко, новий менеджмент “Агродому”, який пов’язують з “Кернел”, зібрав їх урожай на 25 млн доларів, що повністю покривало і саму позику, і відсотки за користування цією позикою. Але частина корпоративних прав на “Агродім” так і не повернув. І якщо в судах буде встановлено незаконне привласнення майна сім’ї Давиденка, ці суми теж доведеться покривати “Кернел”.

Вдова Давиденка нещодавно заявила, що проти “Кернел” вже готові позови до міжнародних судів.

До слова

“Кернел” нещодавно теж ледь не збанкрутував. Відповідний позов проти компанії Андрія Веревського у суд Люксембургу подав Михайло Стадник, якому “Кернел” вже котрий рік не може виплатити 30 млн доларів за викуп його активів. Позов суд не підтримав, хоча Лондонський суд присудив виплатити Стаднику 33 млн доларів з урахуванням додаткових витрат.

За інформацією учасників процесу, ця справа може призвести до дефолту “Кернел”, про який він повинен попередити інвесторів на Варшавській біржі.