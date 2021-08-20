Черниговские фермеры едва не потеряли компанию после партнерства с "Кернел"

"Кернел" даже уже и арбитражного управляющего подобрал - Руслана Боровика. Однако фермеров спасло распоряжение Кабмина и неосведомленность юристов "Кернел" о нем.

"Согласно части 1-2 Заключительных и переходных положений Кодекса Украины по вопросам банкротства определено, что временно, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19, и в течение 90 дней со дня отмены карантина не допускается открытие производств по делам о банкротстве должников - юридических лиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, возникшим с 12.03.2020 года.

С учетом того, что требования заявителя к должнику возникли после 12.03.2020 года, открытие производства по делу о банкротстве Частного предприятия "Проминь Озерное" по требованиям заявителя ООО "Кернел-Трейд", возникшим на основании договора поставки № П-0143/4/21 от 09.07.2020 года не допускается", - отметил судья.

Также он отметил, что долговые обязательства "Проминь Озерное" перед "Кернел", из-за которых и возник спор, уже погашены.

"Судом также учитывается, что в настоящее время должником погашена основная задолженность в размере 407 357,53 грн, согласно платежного поручения № 1997 от 02.07.2021 и судебный сбор в общей сумме 12 240,40 грн (платежные поручения № 2000 и № 2001 от 05.07.2021). В постановлении хозяйственного суда от 18.06.2021 года по данному делу, суд обращал внимание заявителя на то, что неустойка (штраф, пеня) не учитываются хозяйственными судами в составе денежных обязательств при решении вопроса о наличии оснований для открытия производства по делу о банкротстве и отмечал, что после открытия производства по делу о банкротстве кредиторы с требованиями по уплате неустойки (штрафов, пени) по денежным обязательствам могут предъявить свои требования к должнику в предусмотренном порядке.

Каких-либо других доказательств наличия кредиторской задолженности должника перед кредиторами, а именно: претензий, других заявлений кредиторов с требованиями о погашении задолженности; документов в подтверждение сроков их выполнения в соответствии с законом или договором, заявителем суду не предоставлено", - говорится в решении суда.

Дополнение

Похожая ситуация в Черниговской области сложилась между "Кернел" и "Агродом" семьи покойного Валерия Давиденко. Бывшие партнеры теперь заядлые враги в судах.

Суть конфликта в том, что несколько лет назад "Кернел" предоставил их семейной компании "Агродом" заем в размере 11 млн долларов под залог доли корпоративных прав предприятия. По условиям договора, "Кернел" должен был вернуть корпоративные права после расчетов по займу. Однако после смерти Давыденко связанные с "Кернел" структуры и лица установили контроль над его компанией на том лишь основании, что "Агродом" несвоевременно выплатил проценты за пользование займом из-за глобального локдауна, который вызвал коронавирус.

При этом, по словам Людмилы Давыденко, новый менеджмент "Агродома", который связывают с "Кернел", собрал их урожай на 25 млн долларов, что полностью покрывало и саму ссуду, и проценты за пользование этим займом. Но часть корпоративных прав на "Агродом" так и не вернул. И если в судах будет установлено незаконное присвоение имущества семьи Давыденко, эти суммы тоже придется покрывать "Кернел".

Вдова Давыденко недавно заявила, что против "Кернел" уже готовы иски в международные суды.

К слову

"Кернел" недавно тоже едва не обанкротился. Соответствующий иск против компании Андрея Веревского в суд Люксембурга подал Михаил Стадник, которому "Кернел" уже который год не может выплатить 30 млн долларов за выкуп его активов. Иск суд не поддержал, хотя Лондонский суд присудил выплатить Стаднику 33 млн долларов с учетом дополнительных затрат.

По информации участников процесса, это дело может привести к дефолту "Кернел", о котором он должен предупредить инвесторов на Варшавской бирже.