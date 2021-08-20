"Черкасигаз" буде повернуто у державну власність – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Під час засідання Ради національної безпеки та оборони України було ухвалено протокольні рішення щодо необхідності відновлення контрольного пакета акцій держави у статутному капіталі АТ “Черкасигаз”. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН з посиланням на РНБО.
Цитата
“„Черкасигаз“ буде повернуто у державну власність”, — наголосив Секретар РНБО.
Деталі
За його словами, на засіданні ухвалено протокольні рішення щодо необхідності відновлення контрольного пакета акцій держави у статутному капіталі АТ “Черкасигаз”, який було в незаконний спосіб відчужено з державної власності.
Доповнення
Господарський суд Запорізької області повернув державі Запорізький титано-магнієвий комбінат, який у 2013 році приватизувала компанія олігарха Дмитра Фірташа.