"Черкасигаз" буде повернуто у державну власність – Данілов

Цитата

“„Черкасигаз“ буде повернуто у державну власність”, — наголосив Секретар РНБО.

Деталі

За його словами, на засіданні ухвалено протокольні рішення щодо необхідності відновлення контрольного пакета акцій держави у статутному капіталі АТ “Черкасигаз”, який було в незаконний спосіб відчужено з державної власності.

Доповнення

Господарський суд Запорізької області повернув державі Запорізький титано-магнієвий комбінат, який у 2013 році приватизувала компанія олігарха Дмитра Фірташа.