Черкащанин мисливським ножем наніс тілесні ушкодження дівчині
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Черкащанина, який вчинив хуліганство, а також розбій відносно малолітніх, за рішенням суду було взято під варту. Про це УНН-Центр повідомили у Черкаській місцевій прокуратурі.
Зловмисник за допомогою мисливського ножа наніс тілесні ушкодження 24-річній дівчині. Крім того, в цей же день, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, силоміць затягнув трьох малолітніх потерпілих в тамбур магазину, де для залякування фізичним насиллям погрожував їм ножицями, з метою заволодіння їх майном.
Чоловіку повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296 КК України ч. 1 ст. 187 КК України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.